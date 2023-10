Bei Tempokontrolle in Moers Mann beleidigt Mitarbeiter des Ordnungsamts

Ein Mann hat einen Mitarbeiter des Moeser Ordnungsamtes massiv beleidigt. Der Mitarbeiter führte am Freitagmorgen am Länglingsweg im Auftrag der Stadt Geschwindigkeitsmessungen durch. Der Mann lief um das Messfahrzeug und machte von dem Wagen und dem Mitarbeiter Fotos, berichtete die Polizei. Er beschimpfte den städtischen Mitarbeiter lautstark und massiv, kam ihm sehr nahe und bedrohte ihn. Dann entfernte sich der Mann in Richtung eines Lebensmittelmarktes.