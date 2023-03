Anekdoten aus dem Second-Hand-Geschäft Diese witzigen Geschichten sind im Mandragora in Moers passiert

PPADA

„Es gab diese Tasche. Sie war aus puderfarbenem Schlangenleder. Sie war von Prada. Sie kam von einer langjährigen Kundin und Lieferantin. Sie hatte auch die passende Rechnung (selbst bei Prada auf der Kö gekauft), dabei. Ich fotografierte sie für unsere Homepage, auch das Label in Nahaufnahme, natürlich. Eine gute Kundin kaufte sie, nach gewissenhaftem Begutachten, natürlich. Aber es war ihre Haushaltshilfe, Frau H., die feststellte, dass Prada nicht Prada hieß, sondern „Pprada“. Allen Ernstes, und an jeder Endkontrolle, meinen und sonstigen Aufen vorbei, prangte der Schriftzug in wunderbarer Unvollkommenheit mit zwei Mal P statt R. Also alles Retour: Tasche an mich. Tasche an Lieferantin. Tasche an Prada zurück. Dort wurde das gute Stück umgehend mit korrektem Label ausgestattet und wieder retourniert. Die verschnupfte Lieferantin – mit einer Entschuldigungs-Champagner-Falsche ausgestattet – klagte an: „Die haben bei Prada über mich gelacht...“ Ich finde wir sollten alle mehr lachen.“