Second-hand-Geschäft für Luxusmode in Moers Seit 20 Jahren Vintage bei Mandragora

Susanne Wewers hat schon gehofft, dass sich ihr Second-hand-Geschäft lange in der Moerser Innenstadt hält. Und doch ist die heutige Rheinbergerin jetzt ein bisschen aufgeregt, sagt sie, dass sie gemeinsam mit ihrem Team den 20. Geburtstag ihres kleinen Modetempels feiern darf. In einem kleinen Heft oder „Blättchen“, wie sie sagt – es ist 13 DINA4-Seiten stark – zelebriert die Geschäftsfrau die witzigsten Anekdoten aus 20 Jahren. Genauso wie schöne Accessoires, Fotos mit ihren Kolleginnen, Kundinnen und sogar mit dem Bürgermeister und unserem RP-Redakteur Josef Pogorzalek. Ab Donnerstag, 16. März, und bis einschließlich Samstag, 18. März, feiern Susanne Wewers und ihr Team gemeinsam mit treuen Kundinnen den Geburtstag des Mandragora. Langjährige Besucherinnen ihres Ladens – oder Online-Shops – bekamen die Geburtstagszeitung per Post nach Hause. Entstanden ist sie, weil die Geschäftsinhaberin und ihr Team gesagt hatten: „Wir haben so viele Anekdoten gesammelt, da können wir ja ein Buch drüber schreiben.“