„Endlich wieder eine Maikundgebung mit Familienfest in Meerbeck“, freut sich Frank Thon, DGB-Gewerkschaftssekretär. „Ich bin sehr froh, dass wir an alte Zeiten anknüpfen können.“ Die Rede ist vom Tag der Arbeit am 1. Mai, der auf dem Saarplatz gefeiert wird. „Ungebrochen solidarisch“ lautet das Motto. Thon nannte Schlagworte wie Corona, Ukraine, Inflation oder die Energiekrise, die manchen Meerbecker Haushalt zittern ließe. Umso wichtiger sei es nach Corona, gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Meerbeck, ihren Vereinen und Institutionen den 1. Mai zu feiern.