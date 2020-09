Minna McMaster in Moers Repelen : Märchenhafte Schulstunde für Kinder der Lindenschule

Moers Ermöglicht hat dies die Bibliothekszweigstelle Repelen, die für das Projekt die Autorin und Märchenerzählerin Minna McMaster gewinnen konnte.

Eine spannende Märchenstunde ermöglicht die Bibliothekszweigstelle Repelen allen Kindern der Lindenschule in den kommenden Wochen. Ab Donnerstag, 17. September, ist die Autorin und Märchenerzählerin Minna McMaster in jeder Klasse zu Gast und präsentiert ausgewählte Volksmärchen.

„Ich gebe die Märchen nicht textgetreu, sondern inhaltsgetreu wieder. Ich vertiefe mich in die Geschichten und meditiere darüber, sodass ich sie besser darstellen kann“, erläutert McMaster ihre Herangehensweise. Als kleine Unterstützung hat sie ein „Märchenknäuel“ aus Wolle dabei. An dem Faden sind verschiedene Gegenstände befestigt, um die Geschichte nach und nach zu entwickeln. So hängen bei einem Märchen der amerikanischen Ureinwohner Knochen, Fische und Blumen daran. Darin geht es um eine Hungersnot im Winter, die von einer hilfsbereiten „Regenbogenschlange“ bekämpft wird. Für jede Altersstufe gibt es in den nächsten Wochen unterschiedliche Arten von Märchen. Die Größeren hören zum Beispiel welche aus Großbritannien, die etwas „gruseliger“ sind.