Musik in Moers „Mach mal laut“ geht am 15. Juni in Runde zwei

Moers · Zum Lineup am 15. Juni zählen etwa die Dortmunder Band „Himitzu“ und die Schulband am Adolfinum. Was Guido Lohmann an dem Jugendmusikfestival so toll findet.

02.06.2024 , 12:08 Uhr

Sie schätzen „Mach mal laut“ sehr: Jons Heiner, Eva Marxen, Mark Bochnig-Mathieu, Katja Roters, Guido Lohmann und Wiebke Böggering. Foto: Stadt Moers

2023 feierte das Jugendmusikfestival „Mach mal laut!“ Premiere – mit Erfolg. Am Samstag, 15. Juni, geht die Veranstaltung von 15.30 bis 22.30 Uhr auf dem Moerser Schlossplatz deshalb in die zweite Runde. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind das Kinder- und Jugendbüro, das Kulturbüro der Stadt und das Bollwerk 107. Dank Unterstützung durch die Volksbank Niederrhein und die Förderung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen von „Demokratie leben!“ konnte in diesem Jahr ein noch umfangreicheres Programm auf die Beine gestellt werden. „Ich finde es klasse, dass Moers mit der zweiten Auflage wieder klare Zeichen setzt. Zum einen können hier junge Musikerinnen und Musiker aus der Region in einem tollen Ambiente auftreten, zum anderen setzen wir alle gemeinsam ein Ausrufezeichen gegen jegliche Form des Rassismus und für unsere demokratischen Grundwerte“, sagt Guido Lohmann, Vorsitzender der Volksbank Niederrhein. Headliner 2024 sind Finn & Jonas. Die Zwillinge aus Dortmund – inzwischen mit vierköpfiger Band namens „Himitzu“ unterwegs – sind für deutschsprachigen Indie-Pop, selbstironische Texte und eine klare Haltung gegen Rassismus und den politischen Rückwärtsgang bei ihren jungen Fans beliebt. Ihren Sound beschreibt die Band als „Dark Alternative Pop“. Gepaart mit den persönlichen und emotional mitreißenden Lyrics von Frontfrau Marisa sorgten sie bereits im März 2023 als Support von „Cry Club“ im Bollwerk 107 für Begeisterung. Der Krefelder Rudy Chopper wurde einem größeren Publikum mit seiner Teilnahme bei den TV-Formaten „The Voice of Germany 2023“ und „All together now“ bekannt. Er begeistert durch energiegeladene Shows und schillernde Bühnenoutfits. Musikalisch bewegt sich Rudy Chopper im selbst ernannten Genre „Chop Pop“, das sich auch starker Rock, Beat- und Synth-Elemente bedient. Das Programm schlägt in diesem Jahr die Brücke zur jungen Moerser Musikszene. Noah Warwel & Angelina Kalke, beide auch als Solokünstler in Moers keine Unbekannten, treten am 15. Juni erstmals als Duo auf. Die „Bollwerk Fusion Band“ ist ein Projekt der jungen Musiker-Szene. Alle proben in den Räumen des Jugendkulturzentrums. Das Lineup komplett macht die Schulband des Gymnasiums Adolfinum „Teenage Bedlam“. Sie eröffnet die Veranstaltung um 16 Uhr auf dem Schlossplatz. Rund um die Bühne präsentieren sich unter anderem die Moerser Offenen Jugendeinrichtungen, das Moerser Jugendforum, die Pfadfinder und einige Moerser Schulen. An zahlreichen Ständen gibt es etwa Henna-Tattoos und leckere Snacks.

(juha)