Wirtschaft in Moers Logistikunternehmen auf Expansionskurs

Mit den anderen Logistikunternehmen in Moers steht die C. Steinweg GmbH nicht in Konkurrenz. Im Gegenteil: Es besteht zu vielen Firmen ein vertrauensvolles Verhältnis und zum Teil werden gemeinsame Projekte durchgeführt. „Der Zusammenhalt ist imageprägend für unsere Stadt“, freute sich Fleischhauer über die Nachricht. Trotz der schneller gewordenen Logistikbranche will die Firma am Standort weiter wachsen. „Wir sind sehr investitionsfreudig“, verriet Nicolas F. Palella. Momentan sucht die Geschäftsführung einen Lagerplatz von 3000 bis 7000 Quadratmetern für die Be- und Entladung von Schüttgütern. Hier versprachen die Gäste Hilfestellungen zu geben.