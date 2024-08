Tierschutz in Moers Lösung im Streit um Wildtier-Auffangstation

In Moers-Kapellen wird es voraussichtlich weiterhin eine Auffangstation für verletzte, kranke oder verwaiste Wildtiere geben. Die Landestierschutzbeauftragte Gerlinde von Dehn hat sich bereiterklärt, als Mediatorin einem Gespräch zwischen Vertretern des Kreises und der Jägerschaft auf der einen Seite und Sandra Swart als Betreiberin der Station auf der anderen Seite beizuwohnen. Swart geht davon aus, dass auch Vertreter des Naturschutzbunds (Nabu), in dessen Auftrag sie tätig ist, an dem Gespräch teilnehmen werden. Voraussichtlicher Termin ist der 29. August.