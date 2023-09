Jubiläum in Moers Löschzug Asberg feiert 125-jähriges Bestehen

Die Mitglieder des Löschzugs Asberg sind aber nicht nur im Stadtteil oder in Moers tätig. Immer wieder kommt es zu großen überörtlichen Einsätzen, beispielsweise im Ahrtal und im Bergischen Land vor zwei Jahren oder 2013 beim Elbe-Hochwasser in Magdeburg. Umso mehr freute es den Bürgermeister, dass sich der Löschzug Asberg keine Sorgen um den Nachwuchs machen muss. Zahlreiche junge Menschen sind bei den Einsätzen oder in der Unterstützungsabteilung „hinter den Kulissen“ aktiv.