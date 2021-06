Straßenverkehr in Moers : Lkw-Routen für weniger Verkehr

Moers Die Stadt Moers beteiligt sich an Projekt für den innerstädtischen Lastkraftverkehr. Damit gehört Moers zu den Gewinnern des Deutschen Mobilitätspreises.

Die Straßen- und Verkehrsplanung der Stadt Moers hat seit 2015 hierfür zahlreiche Informationen zusammengetragen und in die Software eingegeben. „Am Anfang sind wir durch die Stadt gefahren und haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht: Wo sind Brücken, wie ist die Beschilderung bezüglich Durchfahrtshöhen und Lkw-Verboten, wo gibt es Tonnagebeschränkungen“, berichtet Verkehrsplanerin Beate Reich. Entstanden ist eine geeignete Straßenkarte, die die Navis nutzen. Dort sind Routen hinterlegt, die den Lastwagen vorgeschlagen werden, so dass sie weniger Wohngebiete und für sie ungeeignete Straßen durchfahren.

„Nachdem der Grundbestand der Daten eingegeben war, müssen wir jetzt nur noch die Aktualisierungen und Neuerungen regelmäßig auf dem neuesten Stand halten. Wir machen das alles ja für ein wichtiges Ziel: die Entlastung des Verkehrsnetzes in der Stadt“, erläutert Beate Reich. Daraus ergebe sich eine Win-win-Situation: Die Anwohner müssten weniger Lärm ertragen und die Lkw würden über geeignetere Routen geführt, so die Expertin. Somit sollen sie sich weniger festfahren und das Verkehrsnetz in der Stadt nicht zusätzlich belasten, so in 30er-Zonen oder engen Straßen mit niedrigen Brücken.