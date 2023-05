Little John’s und Kurlbaum Zwei Restaurants aus Moers und Neukirchen-Vluyn erneut ausgezeichnet

Moers/Neukirchen-Vluyn · Zwei Restaurants haben es wieder geschafft: Das Little John‘s im Ortsteil Vluyn und das Restaurant Kurlbaum in Moers werden sowohl im Guide Michelin wie in Genuss-Medien Falstaf und Feinschmecker empfohlen. Was es dort zu essen gibt.

11.05.2023, 19:00 Uhr

Tim Lellau von Little John‘s bereitet ein Weihnachtsmenü zum Mitnehmen zu. Das Restaurant ist erneut ausgezeichnet worden. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Der Guide Michelin gilt als die Bibel der Feinschmecker und Genussfreudigen. Mit der neuen Ausgabe werden wieder renommierte Restaurants bestätigt. Im Ortsteil Vluyn ist erneut Tim Lellau mit seiner Mannschaft vom „Little John‘s“ in Folge ausgezeichnet worden. Seit 2020 wird das Restaurant an der Niederrheinallee mit dem „Bib Gourmand“ belohnt. Die Bib-Kategorie steht für hervorragende Menüs in besonders gutem Preis-Leistungsverhältnis. Der Bib gilt als Beleg dafür, dass gutes Essen nicht teuer sein muss, heißt es über diese Auszeichnung im kulinarischen Reiseführer, der seit Anfang April auf dem Markt ist.