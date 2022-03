Spende in Moers : Lionsclub stiftet neue Trikotsätze

Moers Mit der Aktion wird gleichzeitig auf den Verein „Nichtegal“ aufmerksam gemacht. Der 2020 gegründete Verein, aber auch der Lionsclub setzen sich besonders für sozial benachteiligte Kinder und deren Familien ein.

Die Freude ist den jungen Sportlern anzusehen, als sie sich mit Schirmherrn und Bürgermeister Christoph Fleischhauer für ein Foto am Mittelkreis des neuen Kunstrasenplatzes des TV Asberg aufstellen – besonders den Bambinis aus den Jahrgängen 2015 und 2016. „Sie sind stolz auf die neuen Trikotsätze“, sagt Arzu Aydin, die mit ihrem Co-Trainer Kotrotsios die Bambinis trainiert. Aus 14 Hosen, 14 Shirts und 14 Paar Stutzen besteht der neue Trikotsatz in Blau und Weiß, bei dem die Shirts hinten den Aufdruck „TV Asberg“ tragen und vorne „nichtegal“.

„Nichtegal“ ist ein Verein, dem es nicht egal ist, was mit Familien und Kindern passiert. „Wenn wir unsere Zukunft sichern wollen, müssen wir alle im Blick haben“, sagte Vorsitzende Ruth Scheuvens bei der Trikotübergaben. Sie hatte 2020 mit Freunden den Verein gegründet, der zum einen Eltern mit Wissen hilft, damit sie bei Krankenkassen, Sozialämtern oder Organisationen die notwendige Unterstützung für ihre Kinder erhalten. Zum anderen hilft der Verein konkret, zum Beispiel gerade mit drei 40-Tonner-Lastwagen, die Hilfsgüter in die Ukraine bringen, vor allem Babynahrung und Babywindeln. Obwohl der Verein schon vieles bewegt hat, ist er mit knapp zehn Mitgliedern klein und nur wenigen bekannt. Das soll sich mit den Trikotsätzen ändern, die jetzt für den Verein werben. Einer ging an die Fußballer des FC Meerfeld Moers, einer an die Fußballer des MSV Moers, einer an die Handballer des FC Kapellen und zwei an die Fußballer des TV Asberg, die Bambinis und die C1.