Ehrenamt in Moers : Lions erneuern Steg für Wassersportler

Moers Mitglieder des Grafschafter Lions Clubs helfen der Blinden und Sehbehinderten Wassersportgemeinschaft (BSWG) finanziell und mit Manpower am Moerser Waldsee. Es wurde unter anderem der hölzerne Stegbelag erneuert.

Mehr als 20 Jahre hatte der gut zehn Meter lange T-förmige Wassersteg der Blinden und Sehbehinderten Wassersportgemeinschaft am Moerser Waldsee schon auf dem Buckel. Inzwischen war seine Auflage so morsch und unsicher geworden, dass man ihn schon ganz abreißen und durch einen komplett neuen ersetzen wollte. Ein teures Bauvorhaben, das sich der zurzeit aus 44 blinden, sehbehinderten, aber auch zahlreichen sehenden Mitgliedern bestehende Verein kaum leisten konnte.

In dieser Not trat ihm Anfang diesen Jahres der Grafschafter Lions Club Moers gleich in zweierlei Hinsicht zur Seite, und zwar indem er nicht nur mit 20.000 Euro die Finanzierung des neuen Steges, sondern mit einigen fachkundigen Mitgliedern auch dessen handwerkliche Erneuerung übernahm. So trafen sich am Samstag nach bereits fünf vorherigen Arbeitseinsätzen um neun Uhr morgens wieder acht Grafschafter Lions auf dem Gelände der BSWG an der Römerstraße, um vor dem anstehenden Ende der dortigen Wassersportsaison noch einmal kräftig Hand anzulegen.