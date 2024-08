Politik in Moers Linke Liste fordert Klage gegen Deponie

„Welche Altlasten in welchen Mengen bereits vor Jahrzehnten in der Berghalde deponiert wurden, ist bis heute völlig unklar. „Nun schwere Deponie-Stoffe auf unbekannten Untergrund zu schütten, könne für Moers und Duisburg gefährlich werden. Dies wird das Grund- und Trinkwasser belasten und wertvolle Biotope vernichten“, warnt Die Linke Liste. „Es wird ein sehr hohes Verkehrsaufkommen schwerer LKW auf den Straßen in unmittelbarer Nähe zu Wohnsiedlungen in Baerl, Meerbeck, Eick-Ost, Repelen, Homberg und Rheinberg geben.“