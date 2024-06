Politik in Moers Liberale Union will kostenfreies Grillen im Freizeitpark

„Grillen im Freizeitpark ist eine wichtige Freizeitaktivität, besonders für Bürgerinnen und Bürger ohne eigenen Garten oder Balkon. Wir fordern, dass diese Möglichkeit auch weiterhin kostenfrei bleibt“, sagte Noel Weinberg, Fraktionsvorsitzender der LU. „Probleme mit zurückgelassenem Müll und entstehender Geräuschkulisse müssen durch ausreichende Bestreifung gelöst werden, und nicht durch eine zusätzliche Investition.“ Auch nach der Inbetriebnahme der Grillstationen müsste eine Überwachung des Grillverbots im Park gewährleistet werden, um das „Schwarzgrillen” zu unterbinden, so dass diese Kosten in jedem Fall anfielen, so Weinberg.