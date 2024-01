Kultur in Moers Lesung mit Literaturpreisträger Markus Orths

Zum Inhalt des Buches: Die Stiefschwestern Mary Shelley und Claire Clairmont lieben Percy. Und Percy liebt Mary und Claire. An seiner Seite entfliehen die Frauen der Londoner Enge. Sie wollen atmen, reisen, lesen, wollen verrückt sein, lieben und schreiben. Und sie nehmen den schillerndsten Popstar der Literatur Anfang des 19. Jahrhunderts in ihre Gemeinschaft auf: den jungen Lord Byron. Opiumberauscht schlägt Byron in einer Gewitternacht ein Spiel vor: Wer von uns schreibt die schaurigste Geschichte? Für Mary und Claire wird nach dieser Nacht nichts mehr so sein wie zuvor.