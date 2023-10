Getöteter Schneider aus Moers "Lebenslang" im Mordfall Kazim Tatar

Auch der Vertreter der Anklage hatte Lebenslang gefordert. Es stehe nach der Beweisaufnahme fest. dass der 49-Jährige verantwortlich sei für den Tod des Schneiders und die spätere Brandlegung. Fest stehe, dass der Angeklagte am Morgen des 12. September den Schneider, mit dem er sich vor vier Jahren angefreundet hatte, nach dessen Türkei-Urlaub vom Flughafen in Düsseldorf abgeholt und nach Hause gebracht hat. Fakt sei weiter, dass die Patronenhülsen, die in dessen Wohnung gefunden wurden, zu der Waffe gehörten, die der Angeklagte sich besorgt hatte. Fest stehe außerdem dass es eine Verbindung zur Ex-Frau des Opfers gebe. Sicher sei auch, dass der Angeklagte bei der Beseitigung des Leichnams beteiligt war. Zum Beweis hatte der Vertreter der Anklage das Gericht aus einem Brief vorlesen lassen, den der 49-Jährige in der U-Haft an seine ältere Tochter geschrieben hatte. Darin schreibt er unter anderem, dass er nachts das Loch in dem Wäldchen in Hülsdonk gegraben hat, „weil ihn die Leute dazu gezwungen“ hätten. Ob er auch an der Zerteilung des Leichnams beteiligt gewesen ist, konnte vor Gericht nicht zweifelsfrei bewiesen werden.