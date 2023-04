Frau aus Moers erzählt von Leben als Messie „Innerlich bin ich aufgeräumt“

Drei Zimmer, Küche, Bad. Ein Wohnzimmer, das zur Hälfte voll gestellt ist mit Kisten, unter einer Decke verborgen, davor Stapel Papiere und Ordner. Ein Arbeitszimmer, in das sich vor lauter Kisten nur noch drei Schritte setzen lassen: Das ist die Wohnung von Anna Weber aus Moers, 56, Lehrerin und Messie. Weber, die eigentlich anders heißt, aber nicht mit Namen und Foto in die Zeitung will, weil sich ihr Partner für die Wohnung schämt, sammelt Sachen, bis sie selber keinen Platz mehr findet. Pathologisches Horten heißt das in der Psychologie, die dieses chaotische Sammeln als eigenständige Störung einstuft.