Musik für Kinder in Moers : Laternenkonzert erfreut kleine Musikfreunde

Die Musikpädagoginnen Kathrin Bödeker und Claudia Scheibel haben ein Programm mit allerlei Instrumentalstücken, Kinderliedern und Bewegungsspielen zusammengestellt. Eine Premiere für Moers.

(lang) Kinder mögen Musik, sogar schon die ganz kleinen. In diesem Sinne veranstaltete die Moerser Musikschule am Sonntag erstmals gleich zwei Konzerte für kleine Leute und ihre Eltern, zunächst eines für Babys bis zwei und dann ein weiteres für Kleinkinder von zwei bis vier Jahren. Unter dem Titel „Laternenkonzerte“ hatten die beiden Musikpädagoginnen Kathrin Bödeker und Claudia Scheibel dafür ein jeweils gut 30-minütiges Programm mit allerlei kurzweiligen Instrumentalstücken, stimmungsvollen Kinderliedern und fröhlichen Bewegungsspielen zusammengestellt, bei denen fleißig mitgesungen, getanzt und geklatscht werden konnte.

„Ich habe ein solches Konzert vor einiger Zeit in Mönchengladbach gesehen und fand, das müssten wir auch mal machen“, erklärte Kathrin Bödeker. Sie und ihre Kollegin bieten an der Musikschule zwar schon länger musikalische Elementarkurse für Kleinkinder an, doch ein Konzert in dieser Art hatte es bisher noch nicht gegeben. Die Idee gefiel offenbar. Laut Musikschulleiter Georg Kresimon waren beide Konzerte mit jeweils 140 Besuchern schon gut zwei Wochen vorher komplett ausverkauft. Entsprechend groß war die Erwartung vor allem der schon etwas älteren Kinder beim zweiten Konzert. Da man den Saal an diesem Nachmittag – bis auf zwei Stuhlreihen an der hinteren Wand – komplett mit bunten Gymnastikmatten ausgelegt hatte, mussten sowohl die Kleinen als auch die Großen zunächst ihre Schuhe ablegen, bevor sie anschließend angeführt von Kathrin Bödeker und Claudia Scheibel dort eingelassen wurden. Nachdem sich alle auf den Matten niedergelassen hatten, spielte dann ein eigens für diesen Nachmittag zusammengestelltes 16-köpfiges Musikschulensemble zunächst ein kleines Instrumentalstück.