Bürgerservice in Moers Lange Wartezeiten für neue Reisepässe

Aktuell bestehen in Moers ungewöhnlich lange Wartezeiten für neue Reisepässe. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. Die Bundesdruckerei habe zurzeit erhebliche Probleme mit der Erstellung der Dokumente, heißt es. Auch Reisepässe, die bereits Anfang Mai in Moers beantragt worden sind, konnten noch nicht produziert werden.