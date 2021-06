Moers Landtagsmitglied Ibrahim Yetim appelliert : „Rechtsextremismus nicht verharmlosen“

Moers In NRW gebe es rund 2000 gewaltbereite Rechtsextreme, warnt Ibrahim Yetim, SPD, unter Bezug auf den Verfassungsschutzbericht 2020. Auch im Kreis Wesel habe es politisch motivierte Straftaten gegeben.

Beängstigend sei weiterhin die Bedrohung von Rechts. Allein in NRW gibt es 3940 Rechtsextreme, davon sind schätzungsweise 2000 gewaltbereit. Sie brechen Tabus und werden skrupelloser und gewaltbereiter. „Wir haben 2020 gesehen, zu welchen abscheulichen Taten Rechtsextreme fähig sind. Ob Hanau oder Halle, der Rechtsextremismus betrifft uns alle und stellt weiterhin die größte Bedrohung für unsere Demokratie dar“, erklärte Ibrahim Yetim. „Auch wir vor Ort sind davon betroffen. In zwölf von 13 Kommunen hier im Kreis Wesel hat es politisch motivierte Straftaten von rechts gegeben. Unter anderem in Moers, Wesel, Kamp-Lintfort und Dinslaken. Als Demokraten und Demokratinnen dürfen wir nicht akzeptieren, dass Rechtsextremisten so weit in unsere Gesellschaft vordringen und einen festen Platz einnehmen.“