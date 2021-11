Schreiben an Gesundheitsminister : Landrat Brohl: Kostenlose Tests wieder einführen

Ingo Brohl, hier in einer Kabine des ehemaligen Imfpzentrums, hat an Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geschrieben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel (RP) Landrat Ingo Brohl setzt sich für eine Wiedereinführung kostenloser Corona-Schnelltests sowie eine Wiedereröffnung des Impfzentrums in der Niederrheinhalle Wesel ein. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat Brohl am Dienstag NRW-Karl-Josef Laumann angeschrieben.

„Nach meiner Auffassung bedarf es der möglichst schnellen Wiedereinführung eines kostenlosen Testangebots“, so Brohl in dem Schreiben. „Gerade bei einem so klaren Infektionsgeschehen (die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt heute bei über 130) brauchen wir Anreize für die Bevölkerung sich häufig testen zu lassen.“