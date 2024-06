Synode in Moers „Ohne Diakonie geht es nicht“

Zum zweiten Tag trafen sich die Synodalteilnehmer in der Friedenskirche in Rheinhausen. Es standen zwei große Themen an. Das eine war die Gebäudeplanung. Wie die Landessynode beschlossen hat, sollen bis 2035 alle kirchlich genutzten Gebäude klimaneutral sein. Weil die Anzahl der Kirchenmitglieder und damit die Einnahmen zurückgehen, sei die Anzahl der Gebäude langfristig zu reduzieren. So hat der Kirchenkreis eine Arbeitsgruppe zur Gebäudebedarfsplanung eingerichtet, die Gemeinden bei ihren Planungen helfen sollen. Er ist auf ein Unternehmen der badischen Kirche zugegangen, das „Projektentwicklung und Projektsteuerung für Kirchliches Bauen in Baden mbH“, kurz Pro-Kiba, heißt. Gemeinden am Niederrhein könnten vom dortigen Wissen profitieren, weil die Gebäudebedarfsplanung in Baden weit fortgeschritten sei, berichtete Synodalassessor Matthias Immer.