Immobilie in Moers : Land sucht Käufer für ehemaliges Finanzamt

Moers Ein halbes Jahr nach dem Umzug der Landesbehörde nach Kamp-Lintfort sucht der Eigentümer jetzt einen Investor.

Weil das Gesetz ein solches bei der Veräußerung einer Immobilie von einer Behörde an eine andere nur dann zulässt, wenn auf Käuferseite ein konkreter Allgemeinbedarf, zum Beispiel für eine Schule oder Kita, besteht, der Leerstand auf der anderen Seite aber möglichst schnell beseitigt werden soll, haben sich der BLB, die Verwaltung und der Ältestenrat des Stadtrats darauf geeinigt, dass ein privater Investor gesucht wird, der das Gelände nach genauen Vorgaben und in enger Abstimmung mit der Stadt entwickelt. „Die Frage ist nicht nur, was wir kurzfristig realisieren, sondern auch, was wir langfristig betreiben könnten“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder.