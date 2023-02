Vortragsreihe am St.-Josef-Krankenhaus Moers Länger leben mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Kardiovaskuläre (Herz-Kreislauf-) Erkrankungen sind die Haupttodesursache in Deutschland. An Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, erhöhtem Blutdruck, Herzklappenerkrankungen und Herzrhythmusstörungen starben 2021 in Deutschland mehr als 340.000 Menschen. Dabei könne durch rechtzeitige Erkennung und Behandlung von Risikofaktoren und den Einsatz moderner Therapie die Prognose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich verbessert werden, sagt Stefan Schickel, Chefarzt der Kardiologie am St.-Josef-Krankenhaus Moers. „So konnte zum Beispiel die Zahl der tödlichen Herzinfarkte in den letzten 20 Jahren von über 100.000 auf 44.000 pro Jahr gesenkt werden.“