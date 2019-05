Im Lauersforter Wald in Moers : Kutschfahrerin aus Krefeld bei Unfall schwer verletzt

Im Lauersforter Wald in Moers

Moers Als eine 45-Jährige mit ihrer Kutsche einen Baum umfahren wollte, kippte eines der Räder zur Seite. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Ihre beiden Mitfahrerinnen und das Pferd verletzten sich leicht.

Am Montag ist es gegen 18.55 Uhr auf dem Lauersforter Waldweg in Moers zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 45-Jährige auf Krefeld mit ihrer vierrädrigen Kutsche, die von einem Pferd gezogen wurde, auf dem Lauersforter Waldweg. Mit dabei waren eine 28-jährige Frau aus Dorsten und ein neunjähriges Mädchen aus Krefeld. Sie kamen aus Richtung Boschheideweg und fuhren in Richtung Viertelsheideweg.