Reihe in Moers und Kamp-Lintfort Kurse und Workshops rund ums Klima

Am Mittwoch, 11. Oktober, gibt es einen Ausflug in Kooperation mit der Lineg. Bei „Wasserklasse: Der rollende Wissensbus der Lineg – ein Ferienangebot“ demonstrieren eine Biologin und eine Ökologin, wie viel Leben im Wasser steckt. Mit Kescher und Mikroskop geht es an den Moersbach, der an mehreren Stellen naturnah ausgebaut ist. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz van der Valk, Krefelder Straße 169. Gummistiefel werden empfohlen.