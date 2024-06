Kuriose Demo Ein Pflegebett an der A40

Ein Pflegebett vor der Auffahrt der A40 Moers-Zentrum, zahlreiche Menschen in gelben Warnwesten? Plakate, Banner? Das nicht ganz alltägliche Bild an der Autobahnauffahrt hat einen ernsten Hintergrund. Unter dem Motto „Dem Pflegenotstand entgegentreten“ hatte die Verdi-Betriebsgruppe Seniorenzentrum Schwafheim in dieser Woche zu einer Aktion aufgerufen, bei der es um die Forderung einer grundlegenden Reform der Pflegeversicherung geht.