Awo und „Seebrücke“ setzen Zeichen für Toleranz. : Kunstaktion zeigt: Moers bietet Schutz und Schirm

Moers Die Klosterstraße in der Moerser Altstadt wird Ort einer Aktion, mit der Awo und „Seebrücke Moers“ gegen Diskriminierung und für Toleranz demonstrieren wollen. Mindestens 50 bunter Schirme werden hoch über der Straße aufgespannt.

Mit der Kunstaktion „Schutz und Schirm“ setzen Awo und die „Seebrücke Moers“ ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskrimierung, Demokratie und Toleranz. Am Samstag, 2. Oktober, ab 10 Uhr, starten die Aufbauarbeiten an der Klosterstraße der Moerser Innenstadt, Höhe Altmarkt. Über der Häuserzeile spannen Jugendliche der Awo-Begegnungsstätten ein Netz. Mindestens 50 bunte aufgespannte Schirme in Regenbogenfarben werden wind- und sturmfest daran mit Hilfe eines Hubwagens angebracht.