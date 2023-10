Kultur in Moers Kunst und Konferenz zum Thema „Demokratie“

„Demokratie“, theoretisch ist sie das Versprechen an alle erwachsenen Bürger, die Lebensbedingungen in ihrem Staat aktiv mitzugestalten. Wie aber sieht es mit diesem Versprechen zum Beispiel für wohnungslose Menschen aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich am 20. und 21. Oktober ein ungewöhnliches Kunstprojekt in Moers. Unter dem Titel „UNMensch? UNOrt?“ präsentieren die beiden Videokünstler Frederik Göke und Andrei Turcan sowie die dreiköpfige Moerser „Improviser in Residence“-Gruppe „Recursion“ eine kombinierte Video-Klang-Installation auf dem unteren Parkdeck am Neuen Wall. Die Ausstellung ist eine Veranstaltung des städtischen Kulturbüros unter der Federführung von dessen Leiterin Eva Marxen und ihrem Kollegen Santiago Gomez.