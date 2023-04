Kulturelle Bildung in Moers Der Kulturrucksack 2023 ist prall gefüllt

Schon seit 2012 bietet die Stadt Moers unter dem Titel „Kultrurrucksack NRW“ alljährlich Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren die Möglichkeit, sich in verschiedenen Workshops, Mitmachaktionen und Gemeinschaftsprojekten künstlerisch auszuprobieren. So auch in diesem Jahr. Kulturdezernent Wolfgang Thoenes, der Leiter des Kulturbüros Santiago Gomez, seine Kollegin Katja Roters sowie Sarah Hoffmann, Leiterin der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung an der Römerstraße 714, und einige an dem diesjährigen Angebot beteiligte Projektpartner stellten das Programm am Donnerstag vor. Hier die entsprechenden Infos und Kurzbeschreibungen dazu.