Diskussion um verkaufsoffene Sonntage : Politiker fordert Schulterschluss für Einzelhandel

Moers „Ein paar verkaufsoffene Sonntage“ retten die Innenstadt nicht, sagt Claus Peter Küster (Die Grafschafter).

Dauerhafte Lösungen und Angebote zur Stärkung des Einzelhandels in Moers hat Claus Peter Küster, Vorsitzender der Fraktion „Die Grafschafter“ im Rat gefordert. Küster reagierte auf einen Appell von Initiativkreis Moers, Handelsverband Niederrhein sowie Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers (ISG), die gemeinsam ein politisches Signal für verkaufsoffene Sonntage vor Weihnachten eingefordert haben. Gleichzeitig übten die drei Vereinigungen Kritik an der Gewerkschaft Verdi, die Klage gegen eine Landesverordnung eingereicht haben, durch die verkaufsoffene Sonntage vor weihnachten ermöglicht werden sollten.

Küster bezweifelte, dass die Einzelhandel und die Innenstadt „mit ein paar verkaufsoffenen Sonntagen zu retten“ seien. Statt dessen forderte Küster einen gemeinsamen Schulterschluss. „Bietet doch Euer gesamtes Sortiment und Eure Dienstleistungen 365 Tage und 24 Stunden ebenfalls online an. Bewerbt es auch in allen Medien und nennt es meinetwegen ,Das Moerser Kaufhaus’“, sagte er an die Adresse der Händler. „Wenn wir denn nun alle wollen, dass wir noch lange in unserer schönen Grafenstadt entspannt flanieren, gut einkaufen und prima leben können, muss der Bürgermeister das (nicht nur in Zeiten einer Pandemie) zur Chefsache machen.“ Viele verschieden Akteure müssten an einem Strang ziehen, darunter Verwaltung, Rat, Wirtschaftsförderung, Einzelhandelsverband, IHK, Dehoga, Moers Marketing, Initiativkreis Moers, ISG, Wir4, Kreis Wesel, Enni, Sparkasse, Volksbank, Schaustellervereine, Weihnachtsmarktverein, und Vertretungen der Quartiere.