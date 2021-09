„Moerser Ateliers offen“ : Moerser Künstler öffnen die Pforten ihrer Ateliers

Moers Der 25. und 26. September wird ein Wochenende der Kunst und Begegnung. Viele Künstlerinnen und Künstler laden an diesen Tagen von jeweils 14 bis 19 Uhr zu sich in die Ateliers ein.

Fotografie, Malerei, Bildhauerei, Zeichnungen, Skulpturen oder sogar interaktive Ideen – alles das zählt zur ‚Kunst‘. Was die Moerser Künstlerinnen und Künstler daraus machen, können Gäste bei „Moerser Ateliers offen“ erfahren. Der 25. und 26. September wird ein Wochenende der Kunst und Begegnung. Viele Künstlerinnen und Künstler laden an diesen Tagen von jeweils 14 bis 19 Uhr zu sich in die Ateliers ein. Außerdem organisiert das Kulturbüro der Stadt Moers eine Gruppenausstellung im Alten Landratsamt.

Am Alten Landratsamt (Kastell 5) sind unter anderem Rita Lazzaro, Ulrike Martens und Johannes Terbach vertreten. Vor dem Eingang erwartet die Besucherinnen und Besucher der „Kunstvollautomat“. In diesem Würfel versteckt sich die Künstlerin Ulrike Martens. In den „Automaten“ werfen Besuchende einen Motivwunsch ein. Dieser wird dann gezeichnet und durch einen Schlitz ausgegeben. In den Innenräumen des Alten Landratsamts wartet ein weiterer Würfel auf die Gäste. Rita Lazzaro präsentiert dort einen circa zwei mal zwei Meter großen Patchwork-Stoff, der aus einzelnen Stücken besteht, die sie von Moersern bekommen hat. Dieser ist quasi ein Raum im Raum bestehend aus über 800 Einzelteilen, die sie aneinandergenäht hat. Das Kunstwerk mit dem Namen „Wir“ soll noch weiterwachsen. „Das Werk bleibt in Arbeit, bis ich das letzte Stück von 105.000 Teilen angenäht habe“, erklärt Lazzaro. Ihr Ziel ist es, ein Stück Stoff von jeder in Moers lebenden Person darin zu vernähen. Selbst mitmachen können die Besucher am Alten Landratsamt bei der Aktionskunst von Johannes Terbach. Dort schreiben die Gäste ihre Wünsche für die Zukunft auf Zettel, die sie in kleine Zeitkapseln verpacken. Im weiteren Verlauf verarbeitet der Künstler diese in einer Skulptur.