Wirtschaft in Moers : Küche mit Kochinsel bleibt im Trend

Moers Das Gewerbegebiet Hülsdonk ist um eine Attraktion reicher: Die „Küchenmacher“ bieten ab jetzt Mittelklasse- und Luxuseinrichtungen an. Offene, in den Wohnbereich integrierte Küchen sind derzeit besonders gefragt.

Unter dem Namen „Küchenmacher“ hat am Donnerstag in Moers, Am Schürmannshütt 34d, ein neues Küchenstudio eröffnet. Bereits einen Tag zuvor hatten auf Einladung der Geschäftsführer Michael Dahmen und Guido Melcher geladene Gäste Gelegenheit, einen ersten Eindruck von dem neuen Geschäft zu gewinnen. Auf gut 1500 Quadratmetern werden dort von der kleinen Single- bis zur großräumigen Wohnküche insgesamt 61 Küchen unter anderem von Herstellern wie Nolte, Hecker und Burger angeboten. „Unsere Preissegment reicht von der guten Mittelklasse bis hin zu ganz exklusiven Einrichtungslösungen“, erklärte Michael Dahmen. „Dazu gehört bei uns zu jedem Küchenkauf ein kompletter Rundumservice“, ergänzte Guido Melcher. „Angefangen bei der Beratung, der Raumplanung – auch direkt vor Ort – Gestaltungsvorschlägen mit Hilfe von 3D-Computer-Programmen, über Anlieferung und Aufbau mit allen notwendigen Elektro- und Wasseranschlüssen, sowie auf Wunsch mit hochmodernen Vernetzungstechniken per Smartphone und Computer.“