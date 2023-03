Zu weit entfernt vom Zentrum? Kritik an geplanter Flüchtlingsunterkunft in Moerser Gewerbepark

Moers · Mindestens zwei Gebäude will die Stadt an der Otto-Lilienthal-Straße errichten. In einem Schreiben äußern Anwohner und Gewerbetreibende Bedenken. Was die Gründe dafür sind und welchen weiteren Standort die Verwaltung jetzt favorisiert.

30.03.2023, 07:22 Uhr

Ein Blick auf den Gewerbepark Genend. Auf dem Gelände im Vordergrund (bräunliche Fläche) sollen zwei Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Foto: Norbert Prümen

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Die Zeit drängt, denn die Zahl der in Moers lebenden Flüchtlinge steigt und ein Ende – weder des Ukraine-Kriegs noch des Zustroms Asylsuchender – ist nicht in Sicht. Zum Stand 24. Februar waren laut Verwaltung in der Grafenstadt circa 1170 Flüchtlinge unterschiedlicher Nationalitäten untergebracht – in Wohnungen, Turnhallen, Hotels und anderen Unterkünften. Nicht alle Lösungen sind dauerhaft, deshalb möchte – nein: muss – die Stadt unter Hochdruck neue Gemeinschaftsunterkünfte bauen.