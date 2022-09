Kultur in Moers : Krimifestival im Oktober führt nach Schweden

Moers Hochkarätige Autoren lesen in Moers aus ihren Büchern. Ein „krimineller Ratespaß“ ergänzt das Programm.

Am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr eröffnet Asa Larsson das Festival in der Kundenhalle der Sparkasse am Niederrhein (Ostring 4-7). Internationale Magazine handeln sie als die neue Krimi-Queen Schwedens. In Moers stellt die Autorin den sechsten Band ihrer von der ARD verfilmten Reihe mit Rebecca Martinsson vor. Darin sorgt die Staatsanwältin mit Recherchen in ihrer Heimatstadt Kiruna für große Unruhe.