Aktion in Moers : Kreisverkehre sollen grüner werden

Davit Arican hat Gestaltungsvorschläge für den Kreisverkehr Homberger Straße gemacht. Foto: Davit Arican

Moers An der Gestaltung des Kreisels Homberger Straße dürfen die Bürger mitwirken. Gärtnereien sind aufgerufen, weitere Kreisverkehre zu bepflanzen.

Die Kreisverkehre in Moers sollen grüner werden – und die Bürgerinnen und Bürger können mitbestimmen. Zusammen mit dem Gartenbauingenieur Davit Arican – bekannt aus der ZDF-Doku „Duell der Gartenprofis“ startet die Stadt das Projekt „Grüne Kreisverkehre“. Die erste Neuplanung ist der Kreisverkehr an der Homberger Straße (Horten-Kreisel) in der Innenstadt. Sie soll im Sommer umgesetzt werden.

Ein Entwurf zeigt blühende Sträucher wie Zwergspieren erhöht über einer Wildstaudenplanung in drei Hochbeeten aus Naturstein oder gerostetem Stahl (Cortenstahl). Die Formensprache ist eher geradlinig. Foto: Arican

Bei der Online-Beteiligung in den Sozialen Netzwerken der Stadt werden Bürger in den Gestaltungsprozess einbezogen und können bei der Neugestaltung des Kreisverkehrs mitwirken. Pünktlich zum Frühlingsanfang können sie vom 21. März bis zum 4. April digital abstimmen.

In Entwurf Nummer Zwei rahmen zwei organisch geformte Natursteinhochbeete die bestehenden Bäume. Die verbindende Natursteinmauer spannt einen Bogen, der die Felsenbirne rahmt. Foto: Davit Arican

Zwei Varianten hat Davit Arican entworfen. Bei beiden werden Stein- oder Rasenflächen in Kreisverkehren gegen ökologisch wertvolle Staudenlandschaften getauscht. „Es ist eine besondere Herzensangelegenheit“, sagte der der gebürtige Moerser. „Ziel ist es, die Stadt Moers in Zukunft grüner und attraktiver zu machen“, führte der Gartenprofi fort. Und: Die Stadt spare bei einer wenig pflegeintensiven Gestaltung der Kreisel am Ende auch Zeit und Geld.

„Das ist erst der Anfang“, so Arican. Zukünftig sollen noch weitere Projekte zum „Grünen Kreisverkehr“ in Moers realisiert werden. Dafür können sich Garten- und Landschaftsbaubetriebe an die Stadt oder den Gartenplaner wenden, um möglichst viele Kreisverkehre der Stadt umweltfreundlich und nachhaltig zu begrünen. Außerdem können sie dort ihre Werbung platzieren.

Die Abstimmung läuft über die städtischen Kanäle auf Instagram @stadt_moers und Facebook @stadtverwaltungmoers.

Landschafts- und Gartenbaubetriebe, aber auch Gärtnereien, die Interesse haben, weitere Kreisverkehre im Moerser Stadtgebiet nach diesem Prinzip zu bepflanzen, können sich an Davit Arican (A&S Grünbau, Telefon 02841 1692507, info@aunds-gruenbau.de) oder an den Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung per E-Mail an planung.gruen@moers.de wenden.

