Gemeinsamer Standort der Kollegschulen : Kreis-CDU will Mobility-Box auf dem Campus Moers 

Kreis-CDU will Mobility-Box auf dem Campus Moers

Die Campus-Baustelle an der Repelener Straße in Moers im November 2021. Foto: Norbert Prümen

Moers Das Thema Verkehrswende solle an dem neuen Berufsschul-Campus erlebbar gemacht werden, sclägt die CDU-Kreistagsfraktion vor. Es geht um eine Verzhahnung von Bushaltestellen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Scooter und Autoparkplätzen.

Die CDU-Kreistagsfraktion schlägt vor, auf dem Campus Moers eine sogeannte Mobility-Box zu installieren. Damit ist die von der Niag entwickelte „kleinere Schwester“ der VRR-Mobilstation gemeint: eine Verzahnung verschiedener Alternativen zum Pkw-Verkehr mit Bushaltestelle, sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Scooter, Parkplätzen für Autos, möglicherweise mit Café, gegebenenfalls mit Car-Sharing-Angeboten. „Wir sprechen hier von einem modularen, erweiterbaren aber auch an Alternativplätze versetzbaren System mit den Angeboten, die am jeweiligen Standort Sinn machen, sagte Kreisfraktionschef Frank Berger. Das Ganze sei ein Thema, das man möglichst weit denken wolle, auch, um mögliche weitere Kooperationspartner mit ins Boot zu holen wie bespielsweise Anbieter von Paketstationen.

So oder so: Die CDU ist sich sicher, dass die berufliche Bildung im Kreis Wesel mit dem neuen Campus Moers deutlich an Profil gewinnt. Durch die künftige Bündelung des Berufskollegs für Technik, des Herman-Gmeiner-Berufskollegs, der Fachschule für Gesundheit und Pflege, des Mercator-Berufskollegs und der unmittelbaren Nachbarschaft zum Dienstleistungszentrum des Kreises könne der Campus zu einem idealen Standort werden, der die Verkehrswende erlebbar mache, heißt es.