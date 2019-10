Vorfälle in Moers/Krefeld : Polizei fahndet nach EC-Karten-Dieben

Vorfälle in Moers/Krefeld

Moers/Krefeld Die Polizei bittet um Hinweise auf zwei Täter, die eine EC-Karte gestohlen und damit Geld abgehoben haben.

Die Unbekannten hatten bereits im Frühjahr, nämlich am Mittwoch, 13. März, in Moers an der Straße Königlicher Hof aus dem Rucksack einer 60-jährigen Moerserin eine Geldbörse mitsamt EC-Karte gestohlen.