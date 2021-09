Neues Angebot in Moers : Krebsberatung Niederrhein hilft Betroffenen und Angehörigen

Moers Die Krankenhäuser Bethanien und St. Josef haben gemeinsam mit einem ambulanten Pflegedienst einen Verein gegründet. Für Ratsuchende ist das Angebot kostenlos, eine ärztliche Anweisung ist nicht nötig. Ableger des Vereins am Niederrhein sind geplant.

„Als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird“, beschreibt Ralf Engels das Gefühl, von dem häufig Menschen berichten, die von der Diagnose Krebs betroffen sind. „Man fällt erstmal in ein tiefes Loch“, so der Vorstand der Stiftung Krankenhaus Bethanien. In dieser Situation die richtigen Ansprechpartner zu finden, die Betroffenen bei der Bewältigung ihrer Erkrankung helfen, ist eine große Herausforderung. Daher haben die Moerser Krankenhäuser St. Josef und Bethanien sowie der ambulante Pflegedienst „Die Pflege“die Initiative ergriffen, eine Krebsberatung auf die Beine zu stellen. Sie soll einerseits eine Lotsenfunktion einnehmen, um die richtigen Ansprechpartne zu vermitteln. Anderseits stehen in der Beratungsstelle am Eurotec-Ring 40 selbst etwa Psychoonkologen und auch Sozialarbeiterinnen zur Verfügung. Engels: „Dieses Projekt soll den Menschen in der Region helfen, eine schwere Situation gut zu überstehen.“