Jugendarbeit in Moers : Kinder- und Jugendbüro plant fürs Jahr 2021

Lena Brandau, Leiterin des Moerser Kinder- und Jugendbüros. Foto: pst

Moers Das kommende Jahr steckt voller kreativer Alternativideen für die Moerser Jugendarbeit. Ziel sei es, für die Sommerferien wieder ein Ferienprogramm anzubieten.

Die Jahresplanung für 2021 war beim Kinder- und Jugendbüro dieses Mal schnell abgehakt. „Keiner weiß, was sein wird“, so Lena Brandau, Leiterin des Kinder- und Jugendbüros. Für die nächsten Sommerferien ist aber nach wie vor das Ziel: zweieinhalb bis drei Wochen Ferienprogramm, so wie jedes Jahr. Wenn die Tummelferien nicht stattfinden können, muss das 50. Jubiläum der Ferienaktion jedoch nochmal verschoben werden. Brandau sieht die Chance in der Wiederholung der ‚Moerser Ferienaktion‘: „Die MoFA, wie sie 2020 stattgefunden hat, ist eine gute Alternative und kann flexibel an die gegebenen Bestimmungen angepasst werden.“ Falls Ferienangebote nicht grundsätzlich verboten werden, können sich die Kids also schon jetzt auf ein buntes Programm in den ersten Sommerferienwochen freuen.

Auch die offene Kinder- und Jugendarbeit war in den letzten Monaten erschwert und wird es zunächst bleiben. Vor allem in der jetzigen Situation merken die Einrichtungen aber auch, wie wichtig sie für die Kinder sind. „Während die Schulen im ersten Lockdown dieses Jahr geschlossen waren, haben die Kinder die alternativen Angebote der Einrichtungen gut und gerne genutzt“, erzählt Brandau. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie krisenfest ist. Neuartige, lösungsorientierte Ideen haben den Kindern und Eltern ein Stück Normalität in den schwierigen Zeiten gegeben. Einige Betreuerinnen und Betreuer haben durch das gekippte Fenster bei Hausaufgaben geholfen oder den Kindern „ToGo-Pakete“ für Zuhause mitgegeben. Darin waren zum Beispiel Bastelmaterial und -anleitungen, Malvorlagen, kleine Spiele oder Ideen, um sich zu beschäftigen.