Gesundheit in Moers : Krankenhausteam siegt gemeinsam

Moers Mannschaften von Bethanien und St. Josef gewinnen beim Schlossparklauf.

Riesige Freude bei den Läuferinnen und Läufern des Teams „Darmgesund in Moers“: Die Mannschaft gewann beim jüngsten Moerser Schlossparklauf den Firmenpokal. Das Team aus Läuferinnen und Läufern der beiden Moerser Krankenhäuser lief in diesem Jahr gemeinsam unter dem Motto „Darmgesund in Moers“ die Fünf-Kilometer-Volkslauf-Strecke. „Darmgesund in Moers“ ist eine Kampagne des St.-Josef-Krankenhauses und des Bethanien-Krankenhauses in Kooperation mit der Praxis des niedergelassenen Gastroenterologen Purrmann.