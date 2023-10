Besucherinnen und Besucher lernen alles über den Ernstfall St. Josef lädt zu Moerser Herztag ein

Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 65.000 Menschen am sogenannten plötzlichen Herztod. „Auch, wenn dieses Ereignis ohne Vorwarnung und scheinbar aus heiterem Himmel eintritt, liegen die Ursachen doch häufig in einer chronischen kardialen Erkrankung, die möglicherweise bisher nicht erkannt und behandelt wurde, begründet“, sagt Dr. Stefan Schickel, Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Moerser St. Josef Krankenhaus. Neben der koronaren Herzkrankheit unter Umständen mit zurückliegendem Herzinfarkt sind die Herzschwäche mit reduzierter Pump-Funktion des Herzens, Kardiomyopathien, aber auch angeborene, genetisch bedingte Veranlagungen Hauptursachen für plötzlich auftretende Herzrhythmusstörungen.