Moerser Kampagne zu Darmgesundheit : Mehr Moerser gehen zur Darmkrebs-Vorsorge

Moers Zum Abschluss der Kampagne „Darmgesund in Moers“ ziehen die Krankenhäuser Bethanien und St. Josef eine positive Bilanz.

Acht Monate lang haben die beiden Moerser Krankenhäuser auf das Thema Darmkrebs und Vorsorgemöglichkeiten aufmerksam gemacht. Das Ziel war, mehr Menschen dazu zu bringen, eine Darmspiegelung durchzuführen. Die kann schon frühe Formen von Darmkrebs erkennen und die Heilungschancen so erhöhen.

Was war das Ziel der Kampagne „Darmgesund in Moers“

Das Vorsorgetheater zeigt an dem Abend sein Stück „Alarm im Darm.“ Der Eintritt ist frei.

Die Abschlussverastaltung der Darmgesund-Kampagne findet am Mittwoch, 20. November, statt. Interessierte sind eingeladen, um 19 Uhr in die Moerser Musikschule, Filder Straße 126, zu kommen.

„Wir waren in den letzten Monaten auf 42 Veranstaltungen präsent“, erzählt André Filipiak, Leiter der Kampagne des Bethanien- und St.-Josef-Krankenhauses. Auf Wochen- und Trödelmärkten, aber auch auf dem Moers Festival oder dem Schlossfest waren die Mitarbeiter der Kampagne mit einem Infostand. Sie verteilten rund 18.000 Flyer sowie Kugelschreiber, Stofftaschen und Toilettenpapier und sprachen die Leute auf das Thema Darmkrebs-Vorsorge an. Auch ein Kampagnenbus auf den Strecken der Niag sollte das Thema für die Bürger präsent machen. „Wir sind ziemlich vielen Moersern auf die Nerven gegangen. Das wollten wir auch“, erinnert sich Ralf Nennhaus, Geschäftsführer des St.-Josef-Krankenhauses, mit einem Augenzwinkern. So sollten die Menschen für die Darmspiegelung sensibilisiert und über sie aufgeklärt werden.