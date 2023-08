Breitbandausbau in Moers Stadt und Westconnect unterzeichnen Kooperationsvertrag

Moers · Insgesamt rund 12.300 Adressen und 23.000 Wohn- und Geschäftseinheiten in Schwafheim, Asberg, Hochstraß und Meerbeck sollen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Was Eigentümer dafür tun müssen.

24.08.2023, 17:00 Uhr

Westconnect will Moers mit schnellem Internet versorgen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers