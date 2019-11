Sozialdemokraten in Moers trauern : Kommunalpolitiker Hartmut Hohmann gestorben

Moers Für die Moerser SPD war Hohmann lange Jahre und bis zuletzt Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt.

Kommunalpolitiker Hartmut Hohmann ist tot. Das hat seine Partei, die SPD, am Montagvormittag mitgeteilt. „Mit großer Bestürzung haben die Moerser Sozialdemokraten erfahren, dass Hartmut Hohmann am Sonntagabend gestorben ist“, heißt es in einer Presseerklärung. „Wir wussten alle, dass Hartmut erkrankt war, aber er hat sich nicht unterkriegen lassen, erst am 14. September hat er noch die Moerser Bürgerinnen und Bürger über den Kastellplatz geführt, um ihnen vorzustellen, wie die Moerser Sozialdemokraten, wie vor allen er sich einen lebendigen Kastellplatz im Herzen unserer Stadt vorstellt“, sagt Fraktionschef Atilla Cikoglu. „Ich bin einfach fassungslos. Wir denken in Dankbarkeit an unseren Hartmut und in tief empfundener Anteilnahmen an seine Frau Monika, an seine Söhne, an die Familie.“