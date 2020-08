Talkrunden zur Kommunalwahl : Die Entscheidung war richtig!

Am 13. September sind die Wähler aufgerufen, ihre Entscheidung zu treffen. Vorher gilt es, beispielsweise in Talkrunden wie in Moers, sich einen Überblick über die zu wählenden Kandidaten zu verschaffen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Meinung Moers Im Vorfeld des Wahltages finden im Berufskolleg für Technik in Moers zwei Gesprächsrunden mit den Landrats- und Bürgermeiosterkandidaten statt. Der Bunte Stammtisch Moers kritisiert die Einladung des AfD-Landratskandidaten. Julia Hagenacker kommentiert.

Die Kritik am Initiativkreis, der die Talk-Runden mit den Landrats- und Moerser Bürgermeisterkandidaten gemeinsam mit der Rheinischen Post organisiert, ist unbegründet. Warum? Darum: Noch ist die AfD eine zugelassene Partei, deren Vertreter bei der Kommunalwahl am 13. September demokratisch in die Räte und Parlamente gewählt werden dürfen. Mit der Entscheidung des Kreiswahlausschusses wurde die Kandidatur von Renatus Rieger bestätigt. Aufgabe einer unabhängigen Presse, aber auch eines politisch wie ideologisch ungebundenen Vereins wie dem Initiativkreis, muss es bei solchen Veranstaltungen sein, Wählern einen echten, möglichst unverfälschten Eindruck zu verschaffen: von Kandidaten, ihrer Persönlichkeit, ihren Themen – und zwar so neutral und unabhängig wie möglich. Das geht aber nur, wenn alle mitspielen; oder zumindest die Möglichkeit dazu haben. Wer sich nicht stellt, weil er Angst hat, inhaltlich und argumentativ entlarvt zu werden, oder es versäumt, eine rechtzeitig ausgesprochene Einladung anzunehmen, sagt am Ende auch etwas aus.