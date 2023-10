Kollision auf Bethanienstraße Polizei in Moers sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Abend des 3. Oktober ist es gegen 19 Uhr im Kreuzungsbereich Klever Straße/Bethanienstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos gekommen, wobei sich eine Fahrzeugführerin anschließend von der Unfallstelle entfernte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war eine Frau ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem gelben Kleinwagen auf der Bethanienstraße unterwegs – entgegengesetzt der aktuell ausgeschilderten Einbahnstraße. Als sie von dort aus nach links auf die Klever Straße abbog, verdeckte sie die Sicht des bei Grün querenden Fahrzeugverkehrs auf der Klever Straße. In der Folge kollidierte eine 51 Jahre alte Frau aus Tönisvorst, die mit ihrem Pkw ordnungsgemäß nach links auf die Bethanienstraße abbog, im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 84-Jährigen aus Moers. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden im Frontbereich. Der gelbe Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Nach Aussagen der Zeugen vor Ort handelte es sich um einen gelben Kleinwagen (Nissan Micra oder Smart) mit Düsseldorfer Städtekennung. Am Steuer saß eine Frau.