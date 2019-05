Gesundheit in Moers : Kölner Professor referiert bei Brusttag in Bethanien

Moers Beim Infotag der Frauenklinik am morgigen Mittwoch geht es auch um Naturheilverfahren bei Krebs.

Einen hochkarätigen Experten hat die Frauenklinik Bethanien für ihren diesjährigen Brusttag als Gastredner gewinnen können: Bei der Veranstaltung am Mittwoch, wird Prof. Dr. Josef Beuth von der Universität Köln über Naturheilverfahren bei Krebs referieren. Als Mediziner beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit Naturheilverfahren und gilt bundesweit als ausgesprochener Experte auf dem Gebiet. In seinem Vortrag wird er darlegen, welche Naturheilverfahren wissenschaftlich anerkannt sind. „Brustkrebspatientinnen haben zu Naturheilverfahren viele Fragen. Bei unserem 16. Moerser Brusttag in Bethanien wollen wir alle Frauen der Region zum Thema ausführlich informieren“, sagt Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Frauenklinik Bethanien. Der diesjährige Brusttag steht unter dem Motto: „Gut durch die Krebstherapie“.

Bei der um 17 Uhr in der Kapelle des Krankenhauses stattfindenden Veranstaltung wird Tönnies gemeinsam mit der Leitenden Oberärztin Dr. Dorit Brunotte in einem Vortrag zunächst das Tumorzentrum Bethanien vorstellen. In der Frauenklinik werden Patientinnen mit Brustkrebs und gynäkologischen Tumoren auf höchstem medizinischen Niveau und nach dem neusten Stand der Wissenschaft behandelt. „Wir sind ein offiziell anerkanntes Brustzentrum und ein gynäkologisches Tumorzentrum“, so der Chefarzt.