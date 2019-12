Bergbautradition in Moers : Knappenchor singt im Kerzenschein

Licht bei der Nacht: Frank Heinrich, Werner Gröll, Alberto Dominguez, Wilfried Scholten, Frank Liebert und Peter Noruschat. Foto: Norbert Prümen (nop)

Grafschafter Museums- und Geschichtsverein und der Verein „100 Jahre Kolonie Meerbeck“ erinnern in der Neuauflage des Kerzenkonzertes an die Bergbautradition am Niederrhein. 2018 wurde das letzte aktive Bergwerk geschlossen.

Vor einem Jahr, am 21. Dezember 2018, endete mit der Schließung der letzten aktiven Zeche Prosper Haniel in Bottrop eine Ära, die Mensch und Landschaft über ein Jahrhundert hinweg geprägt hat. Es war ein bewegender Tag – nicht nur für die verbliebenen Bergleute, sondern auch für die Region. „Das war auf unserem Kerzenkonzert deutlich zu spüren“, erinnert sich Frank Heinrich, Schatzmeister im Grafschafter Museums- und Geschichtsverein. Die Menschen standen vor einem Jahr in der Fördermaschinenhalle des Industriedenkmals Rheinpreußen Schacht IV eng zusammen. „Es war ein berührender und emotionaler Abend“, sagt Heinrich.

So viel Zuspruch verdient eine Wiederholung. Deshalb haben sich Grafschafter Museums- und Geschichtsverein sowie der Verein „100 Jahre Kolonie Meerbeck“ als Veranstalter bald auf die Neuauflage des Kerzenkonzertes am ersten Jahrestag verständigt. „Ich war so berührt vom Ambiente, vom Chor und von dem Besucherandrang“, sagt Frank Liebert. Er ist Vorsitzender des Vereins „100 Jahre Kolonie Meerbeck“.

Info Neuauflage in der Fördermaschinenhalle Das Konzert Die Neuauflage von „Licht bei der Nacht“ findet am Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr in der Fördermaschinenhalle des Industriedenkmals Rheinpreußen Schacht IV an der Zechenstraße in Moers statt. Die Veranstalter empfehlen warme Kleidung, da die Fördermaschinenhalle nicht beheizt ist.

Und so heißt es nun am Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr ein weiteres Mal „Licht bei der Nacht“ auf Schacht IV. Wieder mit dabei sind die 40 Sänger des Knappenchores Rheinland. Sie werden in Bergmannszunft ab 19 Uhr ein stimmungsvolles Konzert bei Kerzenschein in der Fördermaschinenhalle des Industriedenkmals geben. „Wir sind dankbar, wieder auf Rheinpreußen teilnehmen zu dürfen. Unser Chor war über Jahrzehnte der Repräsentant des aktiven Bergbaus“, sagt Vorsitzender Peter Noruschat.

Der 1932 gegründete Chor will die Tradition bewahren und für eine lebendige Erinnerung an den Bergbau sorgen. Die Sänger sind alle ehemaligen Bergleute. „Solange wir können, machen wir weiter“, betonte Noruschat am Donnerstag. Auch dem Knappenchor Rheinland fehlt der musikalische Nachwuchs. Bergmannslieder, aber auch Volkslieder und kirchliche Musik hat der Chor in seinem Repertoire. Im Kerzenkonzert werden am Samstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr, Lieder wie „Ich trage das Kleid des Knappen“ und – natürlich – das Steigerlied erklingen.

Schacht IV, auch das „Goldschächtchen“ genannt, wurde bereits 1962 stillgelegt. Mit der Zeche Pattberg schloss in Moers 1993 das letzte aktive Bergwerk. Das Interesse an der Bergbautradition ist in der Region aber ungebrochen: „Wir führen regelmäßig durch das Industriedenkmal. Veranstaltungen wie die ,Extra Schicht’ ziehen sehr viele interessierte Besucher an“, berichtet Frank Heinrich. Kooperationspartner Frank Liebert erzählt: „Wir waren mit einer Schulklasse hier. Die Kinder waren begeistert. Für sie war es ein großes Abenteuer. Dieses Museum verdeutlicht, woher wir kommen.“ Im Rahmen des Kerzenkonzertes wird deshalb auch der 40-minütige Dokumentarfilm „Was wird bleiben“ von Frederik Göke gezeigt. Er lässt Bergleute zu Wort kommen, deren Erinnerungen zum Teil noch die Zeit des Zweiten Weltkrieges einschließen. Außerdem stehen ehemalige Bergleute den Besucher für Fragen zur Verfügung.